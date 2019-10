Auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse : Royals am Bahnhof - Mette-Marit und Haakon besuchen Köln

Berlin/Köln Vor einer Buchhandlung warten schon etliche Menschen: Norwegens Kronprinzenpaar legt einen Zwischenstopp in Köln ein. Mit dabei sind einige Autoren, deren Bücher auf etlichen Nachttischen liegen.

Das norwegische Kronprinzenpaar ist zu Besuch in Köln. Kronprinzessin Mette-Marit und ihr Mann, Thronfolger Haakon, kamen am Montagnachmittag mit einem Sonderzug aus Berlin an. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker begrüßte die beiden am Hauptbahnhof, danach besuchten sie eine Buchhandlung.