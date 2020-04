Chempark Leverkusen betroffen : Weltkriegsbombe in Köln entdeckt - Entschärfung noch heute

Köln/Leverkusen In Köln-Merkenich ist in der Nacht auf Samstag eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit zwei Aufschlagzündern gefunden worden. Der Blindgänger soll im Laufe des Samstags entschärft werden.

In Köln hat ein Spaziergänger am Rhein eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der Spaziergänger hatte die Weltkriegsbombe am späten Freitagabend am Rheinufer in Köln-Merkenich entdeckt und gemeldet.