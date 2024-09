Verleihung in Köln Menschenrechtspreis für Frauenrechtsorganisation Hami

Hauser würdigte, dass die Preisträgerinnen eine innovative Rechtsberatung installiert hätten, da es in Afghanistan kaum Anwältinnen an der Seite von Frauen gegeben habe. Die juristische Beratung richtete sich an Frauen, die wegen sogenannter moralischer Verbrechen inhaftiert waren. „Ihr wart so erfolgreich, konntet erwirken, dass weit über 2.000 Frauen aus Gefängnissen freigelassen wurden oder es gar nicht erst zum Verfahren kam, weil sie eben nicht Schuld waren an der Gewalt, die sie erfahren haben.“