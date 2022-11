Feuer in Köln : Mehrere Brandstiftungen an Kita - Mitarbeiterin festgenommen

Die Polizei hat eine Frau festgenommen, die mehrere Brandstiftungen gemacht haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Eine Kita-Mitarbeiterin soll mehrere Brände an ihrer Kindertagesstätte in Köln gelegt haben. Am Freitag nahm die Polizei die Frau fest.

Eine Kita-Mitarbeiterin soll mehrere Brände an ihrer Kindertagesstätte in Köln gelegt haben. Die 55-Jährige sei am Freitag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Frau sei dringend verdächtig, seit Anfang August acht Mal Feuer im Bereich der Kita gelegt zu haben. Jeweils nachts soll sie unter anderem einen Schuppen, Mülltonnen oder einen Carport an dem Gebäude angezündet haben. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung und ihres Arbeitsplatzes sei Beweismaterial sichergestellt worden. Das Motiv für die Taten ist nach Polizeiangaben bisher unklar.

(kag/dpa)