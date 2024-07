Sorge um Unabhängigkeit Medienanstalt soll Umbaupläne für Sender domradio.de prüfen

Laut der Zeitung legt der Brief zudem erstmals Hintergründe zum Rückzug von Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen offen, die das Erzbistum im Juni überraschend bekannt gab. „Noch bis vor wenigen Wochen hat der Programmbeirat Herrn Brüggenjürgen als motiviert und tatkräftig erlebt. Von Rücktrittsabsichten oder Vertragsauflösung war nicht die Rede“ zitiert das Blatt aus dem Brief. „Dem Vernehmen nach soll Herr Brüggenjürgen sich in den Wochen danach über die Einmischung in redaktionelle Inhalte durch den neuen zweiten Geschäftsführer nachhaltig in seiner Unabhängigkeit beeinträchtigt gesehen haben.“