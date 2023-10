Das soll ihr Ziel sein Massiver Hacker-Angriff auf Homepage der Stadt Köln – Online-Dienste nicht verfügbar

Wie die Stadt Köln mitteilt, ist die Internetseite stadt-koeln.de am Donnerstagvormittag Opfer eines Hackerangriffs geworden. „Es handelt sich um einen sogenannten DDOS-Angriff. Durch massenhafte Anfragen an den Server bei einem externen Dienstleister wurde dieser vollkommen überlastet“, gibt die Stadt Köln in einer Pressemitteilung bekannt.