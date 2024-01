Wegen versuchten Mordes Nach Massenunfall mit 14 Verletzten in Köln-Deutz – Anklage erhoben

An einem Freitagabend im August 2023 war ein 28-Jähriger in Köln über mehrere rote Ampeln und ungebremst in mehrere Fahrzeuge gefahren. Auf der Straße in der Nähe des Bahnhofs Köln-Deutz hatten sich damals über viele Meter Autowracks und Trümmerteile verteilt. Der Sportwagen des Unfallfahrers war auf dem Dach liegen geblieben.