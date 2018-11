Köln: Maskierte überfallen Seniorin

Maskierte überfallen 84-jährige Kölnerin in der Wohnung

Köln Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben in Köln eine 84 Jahre alte Frau in deren Wohnung überfallen. Einer schlug mit einem Baseballschläger auf die Seniorin ein. Ein Bekannter der Frau eilte zu Hilfe.

Die 84-Jährige öffnete am Dienstag gegen 17.40 Uhr die Tür ihrer Wohnung in der Nußbaumerstraße in Neuehrenfeld, nachdem es geklingelt hatte. Zwei maskierte Männer schoben sich durch die Tür der Wohnung auf der zweiten Etage. Während einer mit einem Baseballschläger auf die Rentnerin einschlug, forderte sein Komplize Bargeld und Schmuck von ihr.