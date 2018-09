Köln: Marteria und Casper geben Konzert am Tanzbrunnen

Tanzbrunnen in der Innenstadt : Marteria und Casper geben Spontankonzert in Köln

Beim Konzert am Montagabend, 3. September 2018, standen beide gemeinsam auf der Bühne in Chemnitz. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Köln Die beiden Rapper Marteria und Casper geben am Dienstagnachmittag spontan ein Konzert am Tanzbrunnen in Köln. Beide waren am Montag noch in Chemnitz beim Konzert gegen rechte Hetze.

Der 35-jährige Rapper Materia hat am Dienstagmorgen auf Social Media gemeinsam mit Casper verkündet, dass beide um 13.30 Uhr am Tanzbrunnen in Köln ein spontanes Konzert geben wollen.

Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass keine Anmeldung für ein Konzert vorliege. Unter Straßenmusik falle der Auftritt nur, wenn keine Verstärker genutzt werden, das ganze nicht länger als 30 Minuten dauert und wenn es vorab keine Ankündigung gab. „Die Ankündigung hat es jedoch gegeben“, sagt die Sprecherin. Das Ordnungsamt werde daher das Konzert unterbinden wollen.

Noch am Montagabend waren beide Künstler beim „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz und engagierten sich dort mit ihrem Auftritt gegen rechte Hetze.