Köln: Mann wirft Scheibe mit Rad ein

31-Jähriger wirft Kioskscheibe in Köln mit Fahrrad ein

Köln In Köln hat ein Mann ein Fahrrad in die Schaufensterscheibe eines Kiosks geworfen. Offenbar brauchte er Feuer: Seine Beute waren vier Feuerzeuge. Er wurde wenig später von der Polizei gefasst.

Zwei Zeugen hörten am Samstagmorgen gegen 5 Uhr am Chlodwigplatz das Scherben klirren, sahen einen Mann vor der kaputten Scheibe des Kiosks und alarmierten die Polizei. Der 31-Jährige hatte sich ein Fahrrad geschnappt und es in die Scheibe geworfen. Im Kiosk ließ er „vier hochwertige Feuerzeuge“ mitgehen, wie die Polizei mitteilte.