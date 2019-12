Streit eskaliert in Frechen : 46-Jähriger sticht in Supermarkt auf neuen Freund der Ex-Partnerin ein

Ein Polizist im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Frechen In einem Supermarkt in Frechen ist am Montag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer wurde durch Stiche schwer verletzt. Die Kölner Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 46-jähriger Frechener dem neuen Freund seiner Ex-Partnerin an der Gemüsetheke des Supermarktes an der Dürener Straße mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen haben. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 23-Jährigen in eine Klinik, wo er am Nachmittag operiert wurde.

Der Tatverdächtige war zuerst flüchtig, hat sich am Nachmittag aber auf einer Polizeiwache in Frechen gestellt. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest. Die Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen.

(hsr)