Taten in Kerpen und Frechen Prozess in Köln – Mann wegen dutzendfachen Kindesmissbrauch zu langer Haft verurteilt

Das Gericht sprach den Mann laut der Sprecherin in insgesamt 46 Fällen des Kindesmissbrauchs schuldig – darunter in vier Fällen wegen besonders schweren Missbrauchs und in 23 Fällen wegen schweren Missbrauchs. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten laut Anklage vor, die Taten zwischen 2007 und 2023 in Kerpen und Frechen begangen zu haben.