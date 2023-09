Unfall in Köln 75-Jähriger von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in Köln von einer Straßenbahn erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 75-Jährige „kauerte“ laut Zeugen mittig auf den Gleisen, als sich die Bahn ihm am Sonntagabend im Stadtteil Mülheim in Fahrtrichtung Deutz näherte und der Fahrer eine Notbremsung einleitete. Das teilte die Polizei am Montag mit.