Mit 96 Messerstichen Mann tötet Geliebten - in Köln zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Sowohl der Angeklagte, als auch das Opfer waren Flüchtlinge aus dem Irak. Kennengelernt hatten sich die beiden Männer Ende 2021 übers Internet, als sie schon in Deutschland lebten. Der Angeklagte sei zudem Angehöriger der Religionsgemeinschaft der Jesiden, so die Vorsitzende. Seine homosexuelle Orientierung habe der 33-Jährige daher „unmöglich in seinem Kulturkreis“ ausleben können, da Homosexualität dort „geächtet“ sei.