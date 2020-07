26-Jähriger wird schwer verletzt : Mann stürzt auf der Flucht vor der Polizei von Balkon

Köln Die Polizei in Köln wollte einen 26-jährigen Mann in seiner Wohnung festnehmen. Auf der Flucht vor den Beamten versuchte er offenbar, vom Balkon zu klettern, stürzte dabei und verletzte sich schwer.

Ein Mann ist in Köln von einem Balkon im vierten Stock gestürzt, als er offenbar vor der Polizei fliehen wollte. Eventuell hatte der Mann versucht, sich an Baunetzen am Haus herunter zu hangeln. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 26-Jährige schwer verletzt.