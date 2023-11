Tat in Köln Mann stirbt nach Stich in Oberkörper — 65-Jähriger festgenommen

Köln · Ein 41-jähriger Mann ist in Köln niedergestochen worden und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus. Ein Mann wurde bereits festgenommen.

01.11.2023, 13:46 Uhr

Polizisten nahmen am Dienstagabend einen 65-Jährigen fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Er soll den Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Heimersdorf in den Oberkörper gestochen haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit zwischen den beiden Männern eskaliert. In welcher Beziehung sie zueinander standen, war zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat auf.

(dtm/dpa)