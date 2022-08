Internistischer Notfall : Mann stirbt nach Party im Bunker in Kölner Klinik

Ein Mann ist in Köln nach einer Party gestorben. (Symbobild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Köln Ein Mann ist nach einer Party in einem Bunker in Köln in der Klinik verstorben. Der Rettungsdienst war zuvor zu einem „internistischen Notfall“ gerufen worden. Die Todesursache wird noch ermittelt.

Ein Mann aus Eitorf ist in der Nacht zu Samstag nach einer Party im Bunker in der Westhovener Aue in Köln in einer Klinik verstorben.

Andere Gäste sollen den Rettungsdienst zuvor alarmiert haben. Die Polizei Köln bestätigt den „internistischen Notfall“ sowie den Tod des Mannes im Krankenhaus. Weiter schließt die Polizei sowohl Fremdverschulden als auch einen Suizid aus. Die genaue Todesursache steht jedoch noch nicht fest. Auch ob es sich bei der besagten Party um eine illegale gehandelt habe, wollte die Polizei erst einmal nicht bestätigen. Die Party sei jedoch nach dem Vorfall aufgelöst worden.

Zuvor hatte der „Express“ über den Vorfall berichtet.

(kag)