Alarm in Köln-Kalk: Mann schwebt nach Schussverletzung in Lebensgefahr

Mann schwebt nach Schussverletzung in Lebensgefahr

Alarm in Köln-Kalk

Köln Unbekannte haben in Köln in der Nacht zum Samstag einen 21-jährigen Mann mit Schüssen lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte auf der Stadtautobahn in Köln-Kalk aus einem fahrenden Fahrzeug heraus auf die Insassen eines VW Golf geschossen und den 21 Jahre alten Fahrer lebensgefährlich verletzt. Sein 16 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der beiden jungen Männer soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine weiße Mercedes A-Klasse handeln. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor 2 Uhr informierte die Feuerwehr die Leitstelle der Polizei über den Vorfall. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten gegen 1.40 Uhr kurz vor der Ausfahrt zum Polizeipräsidium auf den VW Golf geschossen. Unklar ist, warum die beiden jungen Männer private Hilfe organisierten, sich zu einer Shisha-Lounge in Köln-Buchforst bringen ließen und dort erst die Rettungskräfte alarmierten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de