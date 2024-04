Heftiger Unfall in Köln Mann rast mit Wagen in Lkw – Fahrer schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß des Carsharing-Autos mit dem Lkw war der Aufprall so heftig, dass der Motorblock des Autos herausgerissen und der Fahrer eingeklemmt wurde. Er wurde von Einsatzkräften befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen am Unfallort dauern noch an.