Köln: Mann randaliert auf Baugerüst hinter dem Hauptbahnhof

Mann randaliert auf Baugerüst in Köln -Festnahme

Köln In Köln hat ein Mann für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Er warf Gegenstände von einem Baugerüst am Hauptbahnhof. Spezialeinheiten sind vor Ort.

Der Mann ist am Mittwochvormittag auf ein Baugerüst hinter dem Breslauer Platz in der Goldgasse geklettert und hat Planen heruntergerissen und mit Gegenständen geworfen. „Wir haben auch ein Messer und einen Hammer bei ihm gesehen“, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei sperrte den Bereich ab und forderte Spezialkräfte an. Nachdem der Randalierer auf Ansprache nicht reagierte, überwältigten die Beamten ihn gegen 12.15 Uhr und nahmen ihn fest. „Alles weitere müssen wir nun klären“, sagt der Sprecher. Noch sei unklar, warum der Mann auf dem Gerüst randaliert habe.