Mordkommission ermittelt in Köln Mann öffnet Haustür und wird von zwei Männern niedergestochen

Ein 45-Jähriger ist am Samstagabend in Köln vor seiner Haustür von zwei Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden. Zu der Attacke kam es laut einer Mitteilung der Polizei, als das Opfer auf ein Türklingeln reagierte und die Tür öffnete. Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten den Angaben zufolge in unterschiedliche Richtungen. Von ihnen gibt es laut Polizei Videoaufnahmen außerhalb des Hauses, die von einer eingerichteten Mordkommission ausgewertet werden.