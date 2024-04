Verdächtiger in Haft Mann in Köln niedergestochen – Mordkommission eingerichtet

In Köln soll in der Nacht auf Samstag (13. April) gegen 4.30 Uhr ein 30 Jahre alter Kölner an der innerstädtischen Gürzenichstraße nach einem Streit mehrfach mit einem Messer auf einen Kontrahenten (38) eingestochen haben. Der Schwerverletzte wurde laut Polizei im Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Polizei Köln nahm die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen auf und richtete eine Mordkommission ein.