Tatverdächtiger festgenommen Mann nach Messerangriff in Köln notoperiert

Die Tat geschah bereits am Freitagabend (29. Dezember) in einem Mehrfamilienhaus, teilte die Kölner Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag (2. Januar 2024) mit. Demnach ist ein 55 Jahre alter Bewohner im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Wesseling bei einem Streit mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Einsatzkräfte nahmen einen 29-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung im gleichen Haus vorläufig fest.