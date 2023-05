Gewalttat in Köln Mann lebensgefährlich verletzt — Festnahme nach Plakat-Aktion

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung führte die Spur nun zu dem 34-jährigen Deutschen, gegen den sich nach weiteren umfangreichen Ermittlungen der Tatverdacht erhärtet hat, informiert am Sonntag die Polizei. Ermittler nahmen den Mann am Freitagabend um kurz vor Mitternacht an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Holweide fest. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an.