In Mehrfamilienhaus in Köln-Dünnwald Mann kommt bei Feuer ums Leben – Ermittlungen wegen Brandstiftung

Köln · In einer Erdgeschosswohnung in Köln bricht ein Feuer aus, ein Mann kommt ums Leben. Ganz in der Nähe finden Ermittler zwei weitere Brandstellen.

12.09.2024 , 16:10 Uhr

Die Polizei in Köln hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach einem Wohnungsbrand in Köln ist ein Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus, die genaue Brandursache und die Hintergründe seien aber noch unklar. Anwohner hatten in der Nacht das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Dünnwald bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden einen bewusstlosen Mann und brachten ihn in eine Klinik, wo er später starb. Er konnte zunächst nicht identifiziert werden. Im Zuge der ersten Ermittlungen entdeckten Polizisten in der Nähe des Hauses zwei weitere Brandstellen. Ein geparkter Anhänger wies Feuerspuren auf und unter einem abgestellten Auto fanden die Beamten verbranntes Papier. Ob die drei Brände im Zusammenhang stehen, wird nun geprüft.

(dw/dpa)