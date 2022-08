Polizeieinsatz in Köln : Mann durch Messerstich nach Streit schwer verletzt

Köln Ein Mann ist nach einem Streit durch ein Messer schwer verletzt worden. Er ist in ein Krankenhaus gekommen, wo er operiert wurde. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein 28-Jähriger ist nach einem Streit vor einer Kneipe in der Kölner Innenstadt niedergestochen worden. Er erlitt eine schwere Verletzung durch einen Stich in den Bauch, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, nachdem ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert war. Wenig später nahm die Polizei in der Nähe einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Bei ihm wurde ein Messer gefunden. Das 28 Jahre alte Opfer wurde in einem Krankenhaus operiert und schwebte nicht mehr in Lebensgefahr, wie es hieß. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Tatgeschehen, um die Hintergründe klären zu können.