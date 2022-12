Polizei Köln sucht Zeugen Wohnungsloser Mann erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen

Der 50 Jahre alte Mann sei mit schwersten Stichverletzungen im Oberkörper zusammengebrochen, nachdem er einen Taxifahrer um Hilfe gebeten habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er kam ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich demnach Hinweise, nach denen der Mann vorher am Mittwochabend mit drei Jugendlichen am Neumarkt gestritten haben soll.