Hintergründe noch unklar : Mann in Köln durch Schuss schwer verletzt

Ein 31 Jahre Mann ist in Köln durch eine Schusswaffe schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es am Montagabend einen Schuss im Stadtviertel Höhenberg gegeben, sagte ein Polizei-Sprecher am Dienstagmorgen. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Der Mann kam ins Krankenhaus, die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte der „Express“ darüber berichtet.