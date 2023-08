Einsatz in Köln Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei dem Brand einer Wohnung im Kölner Bezirk Mühlheim ist ein Mann schwer verletzt worden. In der Wohnung im ersten Stock fing es in der Nacht auf Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache an zu brennen, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Feuerwehrleute retteten den 54 Jahre alten Bewohner über den Balkon aus dem Gebäude.