LVR-Klinik in Köln : Patient auf der Flucht – Polizei schließt Übergriff auf Kinder nicht aus

LVR-Klinik in Köln

Köln Seit Montagvormittag sucht die Polizei nach Michael Petzold. Der 58-Jährige ist auch der Rheinischen Landesklinik in Köln geflohen. Gefahr für ihn selbst und für Kinder schließt die Polizei nicht aus.

Nach ärztlicher Bewertung kann laut Polizei ein Übergriff auf Kinder sowie ein möglicher Suizid nicht ausgeschlossen werden. Das Foto, das die Beamten am Montagabend von Petzold veröffentlichten, ist aus dem Jahr 2017.

Zeugen, die Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden.