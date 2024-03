Mordkommission ermittelt Mann an Haltestelle in Köln mit Baseballschläger brutal niedergeschlagen

In Köln ist am Samstagnachmittag (2. März 2024 ) ein Kölner (46) an der KVB-Haltestelle Vischeringstraße im Stadtteil Holweide mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen mit. Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Angreifer. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen.