Urteil in Köln Mädchen fast verhungert – Haftstrafen für Mutter und Lebensgefährten

Die beiden Deutschen hatten der damals Fünfjährigen in ihrer Wohnung in Bergheim bei Köln monatelang kaum Essen gegeben. Zudem wurde das Mädchen „abgesondert in einem abgedunkelten und ungelüfteten Zimmer gehalten“. Am Ende wog das Kind bei einer Körpergröße von knapp einem Meter gerade noch acht Kilogramm. Aufgrund von Mangelernährung habe akute Lebensgefahr bestanden, das Mädchen sei nur noch „Haut und Knochen“ gewesen, sagte der Richter.