Fall aus Köln Mädchen fast verhungern lassen – Revision in Karlsruhe teils erfolgreich

Die beiden Mitte 20-Jährigen hatten das Mädchen über Monate in ihrer Wohnung in Bergheim bei Köln zu wenig Essen gegeben und abgesondert in einem abgedunkelten und ungelüfteten Kinderzimmer „gehalten“. Als das Kind im August 2020 in eine Kinderklinik eingeliefert wurde, wog es bei einer Größe von 98 Zentimetern noch acht Kilogramm, bestand laut dem Landgericht nur noch aus „Haut und Knochen“. Das Kind überlebte. Die Mutter wurde 2021 zu einer neunjährigen Freiheitsstrafe, der damalige Lebensgefährte – der nicht der leibliche Vater des Mädchens ist – als Mittäter zu sieben Jahren Haft verurteilt.