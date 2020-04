22-Jähriger mit 1,6 Promille : Lkw-Fahrer stoppt Flucht eines Betrunkenen vor der Polizei

Köln Ein 31-Jähriger hat in Köln-Bayenthal mit seinem Lkw eine Straße blockiert und so die Flucht eines betrunkenen Autofahrers vor der Polizei beendet.

Eine Polizeistreife bemerkte am frühen Montag gegen 4 Uhr am Rheinufer einen Smart, dessen Fahrer die Beleuchtung einfach abschaltete und weiterfuhr. Der 22-Jährige reagierte nicht auf die Anhaltezeichen am Streifenwagen, auch nicht auf das Blaulicht. Er beschleunigte und versuchte mit einigen Schlenkern, der Polizei zu entkommen, wie ein Sprecher mitteilte.