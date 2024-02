63-jähriger Fahrer unter Schock Lkw erfasst in Köln Fahrradfahrerin beim Abbiegen – Frau stirbt

Köln · Die Frau war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs wie der LKW. Die Radfahrerin starb am Donnerstagmorgen trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle

29.02.2024 , 15:54 Uhr

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. In Köln verunglückte eine Radfahrerin tödlich. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Lkw hat in Köln beim Abbiegen eine Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt. Die Frau starb am Donnerstagmorgen (29. Februar 2024) trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 63-jährige Lkw-Fahrer auf ein Tankstellengelände abbiegen, als es zu dem Unfall kam. Die Frau sei in gleicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Der Fahrer erlitt einen Schock. Er kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang liefen am Donnerstag noch.

(dw/dpa)