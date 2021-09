Entschärfung am Freitag : Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal gefunden - Klinik wird evakuiert

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung

Köln In Köln-Lindenthal im Bereich Hohenlind ist am Donnerstag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das Krankenhaus Hohenlind muss komplett evakuiert werden. Er soll am Freitag entschärft werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Blindgänger handelt sich um eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder, teilte die Stadt Köln mit. Die Fliegerbombe soll am Freitag, 24. September, entschärft werden. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelräumdienst mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. Aus diesem Grund muss das Krankenhaus Hohenlind komplett evakuiert werden.

Ab dem Zeitpunkt der Evakuierung gegen 9 Uhr werden Militärring, Dürener Straße, Bachemer Straße und Decksteiner Straße für den Verkehr gesperrt, betroffen sind auch die KVB-Linien 7 und 136 sowie die Bahn der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK). Autofahrer werden gebeten, den gesamten Bereich weiträumig zu umfahren.