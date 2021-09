Klinik evakuiert : Blindgänger in Köln-Lindenthal ist entschärft

Update Köln In Köln-Lindenthal im Bereich Hohenlind ist am Freitagnachmittag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Von der Evakuierung war auch erneut das Krankenhaus Hohenlind betroffen.

Der Blindgänger, eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder, ist am Freitagnachmittag entschärft worden. Wie die Stadt Köln mitteilt, wurde am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr mit den Vorbereitungen begonnen. Die Klingeldurchgänge mit rund 70 Mitarbeitern des Ordnungsamtes waren am frühen Nachmittag beendet, alle Anwohner zeigten sich kooperativ und verließen ihre Wohnungen. Durch die extrem angespannte Verkehrssituation in der Stadt hatte sich die Evakuierung der Patienten aus dem Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind zunächst verzögert. Die Krankentransporte kamen nur langsam durch den Verkehr zu den aufnehmenden Krankenhäusern durch.