Sperrungen aufgehoben Weltkriegsbombe in Köln erfolgreich entschärft

Köln · In Köln-Lindenthal ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Entschärfung fand noch am frühen Abend statt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

04.05.2023, 19:08 Uhr

Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung Infos Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Wie die Stadt Köln mitteilte, wurde der Bombenblingänger bei Bauarbeiten im Bereich der Universitätsstraße/ Ecke Bachemer Straße am Donnerstag gefunden. Es handeelte sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Die Fliegerbombe musste laut Mitteilung der Stadt noch am gleichen Tag entschärft werden. Dafür wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln waren vor Ort. 1.000 Personen waren von Evakuierungen betroffen. Um 18.01 Uhr teilte die Stadt dann mit: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Alle Bewohner können wieder in ihre Wohnungen zurück. Bei den KVB kam es zwikurzzeitig wegen der Sperrungen zu Ausfällen und Verspätungen.

(dtm)