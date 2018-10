Köln/Leverkusen: Polizei warnt vor Trickbetrügern

21 neue Betrugsversuche in Köln und Leverkusen

Köln/Leverkusen In Köln und Leverkusen gibt es aktuell mehr als 20 Fälle von versuchtem Trickbetrug. Die Täter suchen sich Senioren als Opfer aus und wollen sie dazu bringen, ihnen ihr Erspartes zu geben. Die Polizei warnt.

Die Kölner Polizei hat Kenntnis von 21 Fällen in Köln und Leverkusen allein vom Mittwoch. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und gaben an, Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch zu haben.