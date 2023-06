Urteil in Köln Haftstrafe für gemeinschaftlichen Mord aus Rache

Insgesamt führt die Kölner Staatsanwaltschaft in dem Fall über 30 Beschuldigte, die zum Großteil mit internationalem Haftbefehl gesucht werden. Derzeit laufen am Kölner Landgericht noch zwei weitere Prozesse. In einem der Parallelverfahren hatte sich am vergangenen Freitag ein Angeklagter kurz vor der geplanten Urteilsverkündung in der JVA in Köln-Ossendorf das Leben genommen. Der Verstorbene war in dem Prozess gemeinsam mit seinem 24 Jahre alten Sohn ebenfalls wegen Mordes angeklagt. Die Urteilsverkündung wurde zunächst vertagt.