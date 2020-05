„Drive-In“ geplant : Lanxess-Arena verkauft wegen Corona ihren Getränkevorräte

Die Lanxess-Arena verkauft ihre Lebensmittel-Vorräte (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Die Kölner Lanxess-Arena will ihre in der Corona-Krise liegengebliebenen Lebensmittel- und Getränkevorräte verkaufen. Kunden sollen in einem „Drive-In“ einkaufen können.

„Zu kaufen gibt es alles von 50-Liter-Bierfässern über Flaschenbier bis hin zu alkoholfreien Softdrinks“, hieß es. Dabei werde die Arena-Gastronomie „eine Sonderpreispolitik fahren“.

Der Ausverkauf soll am Samstag, 30. Mai, von 12 bis 16 Uhr stattfinden, wie die Arena am Dienstag mitteilte. Die Betreiber wollen so verhindern, dass die Waren weggeworfen werden müssen.

Der Verkauf sei in Form eines „Drive-In“-Systems für Autos geplant. Es gelte Mundschutzpflicht. Die Lanxess-Arena ist seit Anfang März wegen der Pandemie lahmgelegt.

