Lange Auto-Schlange in Köln-Deutz : Lanxess-Arena verkaufte Getränke und Snacks im Drive-In

Getränke-Ausverkauf an der Lanxess-Arena in Köln. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Am Samstag bildete sich in Köln-Deutz ein langer Stau. Der Grund: Die Lanxess-Arena startete den Verkauf, allerdings nicht von Karten, sondern von übrig gebliebenen Lebensmitteln und Getränken.

Die Kölner Lanxess-Arena hat in der Corona-Krise liegengebliebenen Lebensmittel- und Getränkevorräte verkauft. Innerhalb von einer Stunde seien am Samstag die ersten Bestände ausverkauft gewesen, teilte die Arena am frühen Nachmittag via Facebook mit.