Köln: Lange Haftstrafe für Vergewaltiger

Kölner Landgericht verurteilt Vergewaltiger zu langer Haftstrafe : „Eine Tat von erheblicher Brutalität“

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Rüdiger Buhr beim Prozessauftakt. (Archivbild) Foto: RP Online/Claudia Hauser

Er hat eine 21-Jährige an Weiberfastnacht im Kölner Studentenviertel vergewaltigt und erheblich verletzt: Nun wurde der 22 Jahre alte Täter wegen besonders schwerer Vergewaltigung zu einer hohen Haftstrafe verurteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Claudia Hauser Von, Köln Claudia Hauser Reporterin Autorendetails aufklappen Claudia Hauser (hsr) ist Reporterin für das südliche Rheinland bei RP Online. zum Autorenprofil

Beide hatten sie Karneval gefeiert, der Täter und sein späteres Opfer. Sie begegneten sich in der Nacht nach Weiberfastnacht um 2.18 Uhr zufällig auf der Zülpicher Straße im Kölner Studentenviertel. Der Täter frustriert, weil er gerade von einer Frau zurückgewiesen worden war und von der Polizei in einer Kneipe am Barbarossaplatz einen Platzverweis bekommen hatte.

Das Opfer, die 21 Jahre alte Nina H. (Namen geändert), beseelt vom Feiern und auf dem Heimweg zu ihrem Freund. Er hatte ihr gerade am Telefon versprochen, dass er ihr entgegengeht, um sie abzuholen. Doch er suchte seine Freundin in dieser Nacht vergeblich. Der Täter, John D., hatte ihr das Handy aus der Hand geschlagen und sie von der Straße weggezerrt ins Dunkle. Dort vergewaltigte er sie und schlug ihr so oft ins Gesicht, dass sie nach der Tat nichts mehr sehen konnte, so zugeschwollen waren ihre Augen.

„Das ist eine Tat von erheblicher Intensität und Brutalität“, sagt die Vorsitzende Richterin der 24. Großen Strafkammer am Freitag im Kölner Landgericht. Die Kammer verurteilt den 22-jährigen Angeklagten wegen besonders schwerer Vergewaltigung zu zehn Jahren Haft. Wenn er drei Jahre verbüßt hat, muss er wegen Alkohol- und Drogenproblemen in eine Entziehungsanstalt. Außerdem muss John D. seinem Opfer 40.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre gefordert.

Die Folgen für das Opfer sind gravierend

Zu Lasten des Angeklagten wertet die Kammer vor allem die schweren Folgen, die die Tat für das Opfer hat. John D. hatte ihr in der Nacht auf den 9. Februar dieses Jahres immer wieder mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er brach ihr dabei den Kiefer und die Nase, inzwischen kann die 21-Jährige nicht mehr durch die Nase atmen, muss erneut operiert werden. Wahrscheinlich müssen Zähne noch gezogen werden, die der Täter ihr fast herausgeschlagen hatte. Zehn Tage war sie nach der Vergewaltigung in der Kölner Uniklinik. Drei Tage lang konnte sie nichts sehen. Auch die seelischen Folgen sind schwer: Nina H. verbrachte drei Monate in einer psychiatrischen Klinik, ist voraussichtlich noch weitere zwei Jahre ambulant in Behandlung. „Sie ist eine sehr zarte Person, war dem Täter körperlich völlig unterlegen und konnte die Wucht der Schläge nicht abwehren“, sagt die Richterin in der Urteilsbegründung. Während der Tat hatte Nina H. Todesangst. „Sie hatte die ganze Zeit im Kopf, nicht bewusstlos werden zu dürfen“, sagt die Vorsitzende. Eine Rechtsmedizinerin bestätigte im Prozess, dass es großes Glück war, dass sie nicht ohnmächtig geworden ist – sie hätte sonst an ihrem eigenen Blut ersticken können.



Schwere Vergewaltigung an Weiberfastnacht in Köln : 30 Faustschläge ins Gesicht

zurück

weiter

Im Prozess wurde der 21-Jährigen erspart, noch einmal zu allen Details der Tat befragt zu werden, weil der Angeklagte ein Geständnis abgelegt hat. Das wertete die Kammer zu seinen Gunsten. Trotz eines Blutalkoholwerts von etwa 2,3 Promille ist der Angeklagte voll schuldfähig. Zu kontrolliert und gezielt war sein Vorgehen. Er hatte Nina H. freundlich angeboten, sie nach Hause zu begleiten. Sie fand den Mann im Kuhkostüm nett, hatte keine Bedenken, fühlte sich sogar sicherer, ein Stück mit ihm zu gehen, bis ihr Freund da gewesen wäre. Die beiden sind inzwischen nicht mehr zusammen.

Er war erst eine Woche in Freiheit

Ein psychiatrischer Gutachter hat dem Täter eine Persönlichkeitsstörung attestiert. John D. sei impulsiv, emotional instabil, neige zu Wutausbrüchen und habe nur seine eigene Bedürfnisbefriedigung im Blick. Regeln und Normen kann er sich nicht unterordnen: Trotz seines jungen Alters war er schon mehrfach wegen Drogen- und Gewaltdelikten im Gefängnis. Als er Nina D. begegnete, war er gerade mal eine gute Woche in Freiheit.