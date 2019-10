Grüne kritisieren geplanten Abbau Flüchtlingsplätzen : Kurdischer Dachverband erwartet viele Flüchtlinge in NRW

Kurdischer Dachverband erwartet viele Flüchtlinge in NRW

Köln Die Kurdische Gemeinde Deutschland rechnet mit einer großen Flüchtlingsbewegung von Kurden nach Nordrhein-Westfalen.

„Viele Flüchtlinge aus Nordsyrien haben Angehörige in NRW, die seit Jahrzehnten in Deutschland zu Hause sind“, sagte Geschäftsführer Cahit Basar dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag). „Sie sind für die Flüchtlinge natürlich jetzt die wichtigsten Ansprechpartner.“ Das Bundesland sollte sich jetzt auf steigende Flüchtlingszahlen vorbereiten, damit im Winter keine Familien in Turnhallen und Notunterkünften untergebracht werden müssten, forderte er.