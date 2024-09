„Tragisches Versehen“ Kölner Abfallwirtschaft putzt Kunstwerk von Harald Naegeli weg

Einer zu gründlichen Reinigungsaktion ist ein Kunstwerk von Harald Naegeli (84) in Köln zum Opfer gefallen. Große Teile seines gesprayten Skeletts auf dem zugemauerten Westportal der Museumskirche Sankt Cäcilien wurden versehentlich von den Abfallwirtschaftsbetrieben der Stadt entfernt, wie die Kommune am Donnerstag (12. September) mitteilte. Dies geschah, als die Arbeiter ein anderes, nicht erwünschtes Graffiti an der Kirche entfernten. In dem Gotteshaus ist das Museum Schnütgen mit mittelalterlicher und nachmittelalterlicher Kunst untergebracht.