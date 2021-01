Erinnerung an Silvesternacht : Künstlerin will 30 Meter hohes Ei vor Kölner Dom aufstellen

Künstlerin will 30 Meter hohes Ei vor Kölner Dom aufstellen

Erinnerung an Silvesternacht

Köln Mit einem 30 Meter hohen Riesen-Ei vor dem Kölner Dom will die Künstlerin Birgitt E. Morrien an die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht 2015/16 erinnern. Die Chancen für eine Realisierung der Idee stehen allerdings nicht besonders gut.

„Die Zeit ist reif für einen sehr starken Impuls an der Stelle“, sagte die gebürtige Westfälin, die auch als Beraterin und Autorin arbeitet, am Montag in Köln. Das Ei verstehe sie dabei als ein Symbol der Weiblichkeit, der Zukunft und der Hoffnung. Es sei fragil und stabil zugleich.