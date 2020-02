Kostenpflichtiger Inhalt: Kölner Konditorin in Indien : Mit Blätterteig in die indische Backstube

Köln Eigentlich leitet Katharina Dähn-Adolph in Köln einen Familienbetrieb in dritter Generation. Jetzt war die Konditormeisterin mit einem Freiwilligenprogramm für mehrere Wochen in Indien, um dort ihr Wissen an die Bevölkerung weiterzugeben. Doch das war vor Ort gar nicht so einfach.