Eilverfahren am OVG : Stadt Köln durfte „Königreich Deutschland“ dicht machen

Köln Eine Kneipe, ausschließlich für „Staatsangehörige und Zugehörige des Königreichs Deutschlands“, mit eigenen Rechten und Pflichten - dieser abenteuerlichen Idee einer Gastwirtin aus Köln machte das Oberverwaltungsgericht nun einen Strich durch die Rechnung. Die Gaststätte muss schließen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Schließung des mutmaßlich der Reichsbürger- und Selbstverwalter-Szene zugehörigen Lokals in Köln für rechtmäßig erklärt. Die Stadt Köln war im Jahr 2020 zur Schließung und Versiegelung der Gaststätte „Königreich Deutschland“ befugt, da die Gastwirtin dafür nicht die erforderliche Erlaubnis hatte, wie es in dem am Dienstag veröffentlichten Beschluss des OVG heißt. Die Frau war gerichtlich gegen die Entscheidung vorgegangen.