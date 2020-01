Prozess in Köln : 48 Euro Parkgebühr für zwei Stunden - Autofahrer demoliert Schranke am Flughafen Köln/Bonn

48 Euro Parkgebühr für zwei Stunden - Autofahrer demoliert Schranke am Flughafen Köln/Bonn

Prozess in Köln

Köln 48 Euro für zwei Stunden parken am Flughafen Köln/Bonn - da wollte ein Autofahrer offenbar nur noch weg. Er riss die Schranke aus den Angeln und fuhr davon. Nach einem Prozess wegen Sachbeschädigung wird die Sache nun sehr viel teurer.

Wer früher jemanden am Flughafen Köln/Bonn absetzen oder abholen wollte, hatte freie Durchfahrt. Das ist seit Frühjahr 2019 anders: Zwar sind zehn Minuten „Kiss & Fly“ weiterhin gratis, dann kann es aber teuer werden. Eine Schrankenanlage vor den Terminals 1 und 2 regelt die Durchfahrt: Wer sich länger als zehn Minuten innerhalb der Schranken aufhält, muss einen erhöhten Tarif zahlen: Parken bis zu 15 weiteren Minuten kostet dann fünf Euro. Wer eine Stunde bleibt, muss 24 Euro bezahlen.

Ein Kölner parkte Anfang August vergangenen Jahres zwei Stunden und sah offenbar Rot, als er dafür 48 Euro zahlen sollte. Sein Fall beschäftigte nun das Kölner Amtsgericht, wie ein Sprecher mitteilte. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über den Prozess berichtet. Gefilmt von einer Überwachungskamera stieg der 36-Jährige damals aus, riss die Schranke aus den Angeln und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Schaden: 1000 Euro. Seine Identifizierung war über das Autokennzeichen leicht – und so landete ein Strafbefehl in Höhe von 1800 Euro wegen Sachbeschädigung in seinem Briefkasten. Weil er Einspruch eingelegt hatte, kam es nun zum Prozess.