Pilotprojekt ab Frühjahr : Kölner können Knöllchen bald an der Supermarktkasse bezahlen

Köln Wer in Köln einen Strafzettel bekommt, kann diesen ab dem Frühjahr im Supermarkt oder in der Drogerie begleichen. Ein Vorhaben der Stadt soll eine Alternative zur Überweisung schaffen. Auch der Einzelhandel sieht Vorteile.

Rund 12.000 Filialen nutzen das „Barzahlen“-System bislang. Dazu zählen die Supermarktketten Rewe, Real und Penny, die Drogeriemärkte Rossmann und dm sowie die Baumarktkette Toom. Doch auch in anderen Geschäften können Rechnungen beglichen werden: In Köln etwa bei Ludwig, Eckert und Barbarino.

„Durch solche Zusatzservices profitiert Rewe, da Kunden ihre Einkaufsstätte gerne danach aussuchen, wo sie möglichst viele ihrer Besorgungen und Vorhaben an einem Ort erledigen können“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Das Begleichen von Rechnungen an der Supermarktkasse habe zudem „keinen relevanten Einfluss“ auf die Wartezeiten.

Wie funktioniert „Barzahlen“ bei Knöllchen im Supermarkt?

Der Kunde bekommt per E-Mail, SMS oder Post einen Barcode zugeschickt. Diese sogenannte EAN-Nummer („European Article Number“) wird dann an der Kasse der teilnehmenden Unternehmen gescannt; anschließend bezahlt der Kunde. Die städtische Rechnung kann vor Ort bar oder – anders als der Name vermuten lässt – mit der Karte bezahlt werden. Nach der Bezahlung wird der Auftraggeber, in diesem Fall die Stadt Köln, vom Kassensystem benachrichtigt.